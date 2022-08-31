Как остаться идеальным в 37 лет: секреты тренировок Криштиану Роналду Роналду уже 20 лет остается одним из лучших не только на поле, но и вопросе внешнего вида. Что он для этого делает и как тренируется?

Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед», пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду находится в числе лучших игроков мира уже почти 20 лет. Расскажем, как португальцу удается поддерживать себя в форме не только на футбольном поле, но и за его пределами. Все-таки, его жизнь — это не только стадионы, это еще огромная ежедневная и почти ежечасная работа, которую не видят миллионы фанатов. Хотя часть это работы видеть все-таки можно, благодаря социальным сетям и тому, как Криштиану внимательно относится к их ведению.

История и контекст

Справедливо будет скаать, что именно забота о здоровье позволяет Криштиану добиваться новых высот и ставить очередные рекорды. Уже имея за своими плечами множество личных наград и командных трофеев, в 2021 году он принял новый вызов и вернулся в дорогой его сердцу «Манчестер Юнайтед».

Именно в этой команде под руководством Алекса Фергюсона Криштиану заработал мировую известность. Период с 2006 по 2009 год был одним из ярчайших в его карьере, с тремя подряд победами в Премьер-лиге, выигрышом Лиги чемпионов в Москве и «Золотого мяча» по итогам 2008 года. А спустя 14 лет, в первом сезоне после возвращения в Англию Роналду стал лучшим бомбардиром «дьяволов». На счету португальца 18 мячей в 33 матчах английской Премьер-лиге.

За всеми этими достижениями стоит постоянная и непрерывная работа над собой. Секрет Криштиану Роналду заключается в соблюдении здорового образа жизни, правильном питании, ежедневных тренировках, хорошем сне и отдыхе.

Пять приемов пищи в день

Футболист ест пять раз в день. На завтрак Криштиану предпочитает ветчину с сыром и нежирный йогурт. Ветчина — всегда куриная. Есть еще два тоста из зернового хлеба и стакан натурального сока. Итого: 25 грамм белка, 90 грамм углеводов и пару грамм жиров.

Первый обед состоит из курицы (200 грамм грудки) и овощного салата, второй — из рыбы (могут подойти роллы с тунцом) с салатом, яйцами и оливками.

За ужином легенда готовит мясо или рыбу, разделив их на два приема пищи. Среди фаворитов у Роналду — стейк, рыба-меч или лиссабонское фирменное блюдо Bacalao a la Brasa (смесь тушеной трески, лука, тонко нарезанного картофеля и яичницы-болтуньи), особенно перед сном.

Фото: face to face/Global Look Press Криштиану Роналду

Необычный сон

Сон — это отдельная история, он у Криштиану совсем не простой. Британский исследователь сна Ник Литтлхэйлс в интервью The Independent рассказал, что более пяти лет работает над режимом Криштиану. Португалец уже почти не спит по 8 часов подряд, а ложится в кровать 2 раза в сутки. Из-за методики Литтлхэйлса сон Роналду разбит на 5 циклов продолжительностью полтора часа. Например, четыре с половиной или шесть часов Криштиану спит ночью, а еще три или полтора — досыпает днем.

Второе важное условие — Роналду всегда спит в позе эмбриона и на свежем постельном белье, в его доме работает огромная прачечная. Матрас при этом должен быть очень тонким, не более 10 сантимтров. И такая же тонкая подушка. Температура воздуха — 16-18 градусов по цельсию, так — полезнее. Когда жарко, организм обезвоживается.

Хитрое восстановление

Также, Криштиану — фанат современных методов восстановления. Одна из его давних привычек, еще со времен мадридского «Реала» — контрастные ванны. После каждого матча Роналду ездил в район Ла Финка, где для него уже были подготовлены две ванны. Первая — с горячей водой, вторая — с холодной. В обжигающей он проводит около 5 минут, а в холодной мерзнет еще 3. И так три круга — все ради полноценного восстановления организма.

Роналду сильно переживает не только о том, чтобы быть лучшим в своем деле, но и том, чтобы выглядеть всегда молодо. Для этой цели он решил приобрести себе спортивную криокамеру за €45 тысяч. Пребывание в чудо-аппарате способствует омоложению кожи, активации обмена веществ, а также восстановлению организма после тяжелых физических нагрузок.

Кроме физического здоровья Роналду уделяет много внимания психологическому. Свободное время он проводит со своей семьей — девушкой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, близнецами Матео и Евой Марией. Как и многие великие спортсмены, он регулярно польузется услугами психолога.

Выпад — прыжок

А дальше расскажем про физические упражнения, которые помогут вам приблизиться к форме Криштиану Роналду.

Футболист рекомендует выполнять этот комплекс упражнений пять раз в день, а для новичков — три раза.

* Выпады вперед — по 10 на каждую ногу;

* Выпад в сторону и прыжок — по 10 на каждую ногу;

* Отжимания — 20 раз;

* Упражнения на пресс, скручивания — 25 раз;

* Упражнения на ягодицы, отведение ног назад — 20 раз на каждую ногу;

* Приседания — 20 раз;

* Планка — 1 минута.

Ниже — видео, на котором он сам делает все эти упражнения и выступает в роли тренера.

Если выполнять этот комплекс упражений в точности так, как советует Криштиану, то такое же тело и здоровье вы быстро не получите, но чувствовать через пару месяцев будете себя намного лучше. Проверено и доказано.