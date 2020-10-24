Избитый в Грозном судья опроверг причастность нападавшего к ФК «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/a9a40f5e-15dd-11eb-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcevpatoriya.ru

Напавший на футбольного арбитра Богдана Головко в Грозном во время матча между молодёжными командами «Ахмата» и «Спартака» не имеет отношения к клубу из столицы Чеченской Республики. Об этом заявил сам судья.

Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба, — приводит слова рефери «Грозный-Информ».

Инцидент произошёл в пятницу 23 октября. После финального свистка на судью напал неизвестный и нанёс ему несколько ударов. Изначально сообщалось, что это мог быть представитель «Ахмата», недовольный работой арбитра.

Как сообщал NEWS.ru, матч завершился со счётом 0:0. Грозненский клуб принёс извинения пострадавшему судье, руководство Российской премьер-лиги пообещало расследовать инцидент совместно с Российским футбольным союзом.