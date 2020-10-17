Игрок «Спартака» Бакаев находится под капельницей

Состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.
Бакаев ранее не попал в заявку на матч с «Химками». Газизов отметил, что накануне днём у него всё было нормально, а вечером ему стало плохо. Врачи поставили диагноз «ротавирус».
Бакаева изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная, — цитирует гендиректора клуба «Спорт-Экспресс».
Что касается Самуэля Жиго, то у него было небольшое мышечное повреждение, а у Остона Урунова воспаление приводящей мышцы. При этом утром в воскресенье, 18 октября, он уже занимался в лёгком режиме.
В мае Бакаев уже переболел коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранее в РПЛ ответили из-за лайка под оскорбительным постом в адрес «Спартака».