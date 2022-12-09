Хорватия победила Бразилию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Фото: Patrick Scheiber/Global Look Press

Хорватия против Бразилии

Хорватия обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Основное время завершилась со счетом 0:0, в овертайме команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти европейцы были точнее — 4:2.

Счет на 105-й минуте открыл форвард «Пари-сен-Жермен» Неймар. Для него этот гол стал 77-м в составе сборной Бразилии, но повторил рекорд Пеле. Хорваты отыгрались на 117-й минуте после точного удара Петковича.

В серии пенальти хорваты победили со счетом 4:2. Героем снова стал голкипер Доминик Ливакович. Хорватия выиграла вторую серию 11-метровых подряд, на стадии 1/8 финала они прошли команду Японии. А на ЧМ-2018 в России, где хорватская команда дошла до финала, она также выиграла две серии пенальти: у Дании в 1/8 финала и у сборной России в четвертьфинале.

Таким образом, хорваты стали первыми полуфиналистами ЧМ-2022 в Катаре. На этой стадии они сыграют с победителем пары Аргентина — Нидерланды, которые сыграют позже в пятницу, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

10 декабря в четветьфиналах сыграют друг с другом команды Марокко и Португалии, а также Англии и Франции.