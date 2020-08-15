Гончаренко нашёл недостатки в игре ЦСКА после победы над «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/a45a5e34-df25-11ea-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 2-го тура Российской премьер-лиги против «Тамбова», в котором армейцы на своём поле обыграли «волков» со счётом 2:1.

Если брать игру с «Химками», то мы контролировали почти весь матч, в противостоянии же с «Тамбовом» часто теряли инициативу, эпизодами выключались из игры. Гол «Тамбова» возник неожиданно — ничто не предвещало беды. В какой-то момент, как с нами часто бывает, мы выключились из матча, упал уровень игры, но, к счастью, мы нашли силы, чтобы переломить ситуацию, — рассказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Наставник армейцев заявил, что победой он доволен, однако хотел бы, чтобы в будущем его подопечные лучше контролировали игру. Гончаренко добавил, что забивший победный гол 20-летний Илья Шкурин «очень хорошо поработал», однако ЦСКА надо было усилить центральную зону, поэтому пришлось сделать обратную замену нападающего на Яку Бийола. Все перестановки в составе были связаны с травмой Фёдора Чалова, уточнил тренер ЦСКА. Гончаренко предположил, что не принимавший участия во встрече с «Тамбовом» Никола Влашич сыграет с «Зенитом» в третьем туре.

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что его футболистам не хватило мастерства, чтобы уйти от поражения в матче с ЦСКА.