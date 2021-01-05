Головин впервые с августа вышел на поле за «Монако» и сразу забил гол

https://static.news.ru/photo/fae6f4f2-508f-11eb-b280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако», вышел на поле впервые за четыре месяца, восстановившись после травмы, и сразу же забил гол в ворота «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Головин вышел на поле на замену на 64-й минуте встречи в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. Через 10 секунд с момента своего появления на поле Головин получил мяч за пределами штрафной соперника и нанёс по воротам «Лорьяна» сильно кручёный обводящий удар, после которого мяч по широкой дуге залетел в правую сторону ворот.

После гола Головина счёт в мате стал 2:1 в пользу «Монако». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 5:2.

Это первое появление Головина на поле с конца августа прошлого года. Полузащитник долго восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился после травмы. Об этом тогда сообщила пресс-служба клуба. Александр Головин был травмирован 30 августа в ходе матча 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0).