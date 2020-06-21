Главный тренер «Ростова» Карпин записал видеообращение

https://static.news.ru/photo/b7489cf8-b3bb-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин записал видеообращение по поводу ситуации с коронавирусом, которая происходит в российском футболе.

Где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершил преступление против российского футбола? Куда они все делись, почему сейчас молчат? — сказал Карпин на видео в Instagram.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

При этом позже бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.