Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал проигрыш лондонскому «Челси» в полуфинале Кубка Англии. По его словам, он и его команда разочарованы таким исходом дел.
Хочется выиграть всё, и мы были очень разочарованы в раздевалке, но мы должны быть лучше в больших играх, когда это важно. Есть много вещей, которые мы должны выучить как команда, но мы учимся и развиваемся, — цитирует его РИА Новости.
Матч между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоялся 19 июля 2020 года. Команда уступила со счётом 1:3.
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