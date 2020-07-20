Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением «Челси»

https://static.news.ru/photo/0634fbb0-cab2-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: manutd.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал проигрыш лондонскому «Челси» в полуфинале Кубка Англии. По его словам, он и его команда разочарованы таким исходом дел.

Хочется выиграть всё, и мы были очень разочарованы в раздевалке, но мы должны быть лучше в больших играх, когда это важно. Есть много вещей, которые мы должны выучить как команда, но мы учимся и развиваемся, — цитирует его РИА Новости.

Матч между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоялся 19 июля 2020 года. Команда уступила со счётом 1:3.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что организаторы французской премии «Золотой мяч» сообщили об отмене мероприятия из-за неподходящих условий.