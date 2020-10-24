Главный тренер «Баварии» положительно оценил московский «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/ae488036-1785-11eb-9670-fa163e074e61_660.jpg Ханс-Дитер Флик Фото: instagram.com/hansi.flickofficial

Главный тренер футбольного клуба «Бавария» Ханс-Дитер Флик перед матчем с московским «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов заявил, что столичная команда является самым стабильным российским коллективом.

Это одна из самых стабильных команд в российском чемпионате. У них меньше всего голов и очень, очень хорошие игроки, особенно когда Фёдор Смолов и Эдер в атаке. Мы должны быть осторожны и сосредоточиться, — сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.

В первой игре группового этапа «мюнхенцы» на своём поле обыграли «Атлетико Мадрид» со счётом 4:0. В составе немецкой команды отличились полузащитники Кингсли Коман (на 28-й и 72-й минутах), Леон Горецка (на 41-й) и Корентен Толиссо (на 66-й).

Ранее главный тренер «железнодорожников» Марко Николич рассказал о состоянии «Локомотива» перед игрой с «Баварией», писал NEWS.ru.