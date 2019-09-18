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Трём болельщикам футбольного клуба ЦСКА запретили в течение года посещать стадионы за бросание петард во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

Двое жителей Москвы и житель Нижнего Новгорода свою вину признали. Также их оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. Как установил суд, 15 сентября 2019 года мужчины во время матча в...