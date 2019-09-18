Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме вошёл в символическую сборную второго игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored.
В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл немецкий «Байер 04» со счётом 2:1.
3 --— WhoScored.com (@WhoScored)
@gnkdinamo
2 --
@Atleti/ @FCBayern/ @PSG_inside
1 --
@fclokomotiv/ @ManCity
Our Champions League team of the day from Wednesday's action
https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/SHvoFe7RZv September 19, 2019
За победу над «Байером» московский клуб заработал €2,7 млн, писал News.ru.