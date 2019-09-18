Маринато Гилерме Маринато Гилерме Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме вошёл в символическую сборную второго игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл немецкий «Байер 04» со счётом 2:1.

За победу над «Байером» московский клуб заработал €2,7 млн, писал News.ru.

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