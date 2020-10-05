Гендиректор «Зенита» отреагировал на перепалку Дзюбы с Семаком

https://static.news.ru/photo/73e95358-06fe-11eb-9e46-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что перепалка между главным тренером Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой была всего лишь эмоциональным разговором.

Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, — приводит слова Медведева Sport24.

Перепалка между тренером и футболистом произошла во время матча 10-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:1). Во время матча Дзюба получил микротравму и Семак хотел заменить его, однако форвард отказался уходить, сказав, что с ним всё в порядке. Позже нападающий принял участие в голевой атаке, подбежал после этого к тренеру, заявив, что тот допустил ошибку, желая заменить его.

Ранее футболист сборной России Артём Дзюба вмешался в скандал между тренерскими школами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Он решил спародировать переписку Яны Рудковской и Алины Загитовой, которую ранее разместил штаб Тутберидзе, писал NEWS.ru.