Гендиректор «Сочи» о матче РПЛ: это был хороший опыт для ребят из «Ростова»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Сложно сейчас что-то комментировать, ребята из Ростова приехали заряжены, дали неплохой бой. Но мы выиграли, тут нечего комментировать. Наши молодые ребята, которые вышли сегодня на поле, тренируются с основой, на них рассчитывают, они неплохо себя проявили. Могли бы ещё забить, были возможности. Но ничего, в принципе, хороший опыт для всех. И для ребят из «Ростова» тоже хороший опыт, от этой игры много впечатлений, — сказал Рубашко корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.
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