Гендиректор «Сочи» о матче РПЛ: это был хороший опыт для ребят из «Ростова»

Сложно сейчас что-то комментировать, ребята из Ростова приехали заряжены, дали неплохой бой. Но мы выиграли, тут нечего комментировать. Наши молодые ребята, которые вышли сегодня на поле, тренируются с основой, на них рассчитывают, они неплохо себя проявили. Могли бы ещё забить, были возможности. Но ничего, в принципе, хороший опыт для всех. И для ребят из «Ростова» тоже хороший опыт, от этой игры много впечатлений, — сказал Рубашко корреспонденту NEWS.ru.