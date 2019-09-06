https://static.news.ru/photo/dd60f370-d079-11e9-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Отпустили, и слава богу. Думаю, что они смогут вернуться в футбол, ещё и с удвоенной энергией. Они почувствовали, что такое жизнь, что такое большие неприятности, и теперь всё отдадут спорту, — сказал Гамула корреспонденту News.ru.

Кроме того, 59-летний специалист считает, что у ребят всё сложится в футболе.

Я знаю, что Сергей Богданович очень ждёт Кокорина в «Зените», у него всё сложится. У Мамаева ситуация сложнее, но я слышал, что на него есть претенденты — и «Ахмат» может предложить свои услуги, и Григорий Иванов (президент клуба ФК «Урал». — News.ru) тоже интересуется. Не пропадёт, — продолжил он.

Также тренер считает, что ребята смогут помочь клубам в Российской премьер-лиге.

Пройдёт буквально два-три, а может и меньше, месяца, и они заиграют. Люди соскучились, всё поняли и будут тренироваться с удвоенной энергией. Будем ждать хороших единиц в российском чемпионате, — заключил он.

Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова в Instagram в посте с изображением футбольного мяча. В комментарии на вопрос подписчика она ответила: «Отпустили», писал News.ru.