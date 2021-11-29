Гаджиев: разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом?

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не имеет весомых оснований для того, чтобы отказываться от вызова в сборную России по футболу. Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев. По его словам, разногласия с главным тренером не должны стать поводом для его отсутствия в составе национальной команды. Также известный специалист ответил, не стоит ли Валерию Карпину пригласить психолога для работы с отечественными игроками, и оценил перспективы России в противостоянии с Польшей в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

— По итогам жеребьёвки сборной России в соперники досталась Польша. На ваш взгляд, это можно назвать удачным исходом?

— В целом результат неплохой. Да, мог попасться противник немного помягче. Но нельзя сказать, что участники стыковых матчей принципиально отличаются по уровню. Поддерживаю решение организаторов разделить сборные на «сеяные» и «несеяные». Конечно, итальянцы и португальцы наверняка расстроены, ведь на втором этап, скорее всего, встретятся друг с другом. Что касается сборной России, то с каждым из возможных оппонентов мы можем конкурировать.

— Говоря о ситуации с Италией и Португалией, не думаете, что организатором стоит каким-либо образом защищать топовые сборные? Ведь их отсутствие наносит серьёзный удар по престижу турнира.

— Мне кажется, УЕФА и так пошло им навстречу, выделив шестёрку «сеяных». Но мы же не первый раз становимся свидетелями того, как топ-команда не попадает на крупное первенство. В 1990 году Италия завоевала бронзу на чемпионате мира, а два года спустя мы не пустили их на Евро. Впоследствии не раз случалось, что ведущие футбольные страны не попадали в финальную стадию.

Михаил Шапаев/rfs.ru

Дело в том, что за последние годы заметно выросло число сборных, демонстрирующих добротный уровень. Помню в 1964 году я поступал в Центральную школу тренеров, а вместе со мной — представитель национальной команды Ганы. Так он абсолютно не умел играть. И такая ситуация была практически на всём континенте. А сейчас африканцы находятся на ведущих ролях в европейских клубах. И причина во многом потому, что в своё время ФИФА вкладывала серьёзные средства в развитие спорта в данных государствах. Исходя из этого, в увеличении числа участников мундиаля есть смысл.

— Не думаете, что в этом случае возрастёт число проходных матчей на чемпионате мира?

— Нет. В этом смысле ФИФА эффективно управляет процессами развития игры. Она заметно эволюционировала в последнее время. Мы же, к сожалению, заметно уступаем в темпах развития — и не только ведущим футбольным странам.

В плане расширения ЧМ важно найти оптимальную формулу. Ведь возможное увеличение числа команд в финальной стадии влечёт за собой рост количества матчей турнира и продление сроков его проведения. Следовательно, увеличится нагрузка на футболистов, а динамика может снизиться. Чемпионат мира в России длился месяц, финалисты сыграли по семь встреч. Не думаю, что пара дополнительных поможет спорту. Скорее наоборот.

— Если вы поддерживаете идею увеличения числа участников чемпионата мира, то как вы относитесь к инициативе проводить его раз в два года?

— Не могу дать однозначную оценку, и мне сложно сказать, как всё это будет вписываться в международный календарь. Не стоит забывать, что в футболе организовываются не только чемпионаты мира, но также первенства Европы и других континентов. Получится, что каждый год будет проводиться по крупному турниру. Это слишком много.

— Возвращаясь к стыкам, в преддверии жеребьёвки многие считали Северную Македонию самым удобным оппонентом для России. Согласны?

— Бывает так, что в национальном кубке выступает команда из Первого дивизиона и никто не обращает на неё внимания, а она впоследствии доходит до финала. В стыковых матчах нельзя однозначно сказать, что фаворит победит аутсайдера. Особенно когда исход противостояния решается в одной встрече. На мой взгляд, Польша и Северная Македония — сборные примерно одного уровня с Россией. Однако подспорьем для нас станет то, что обе игры мы проведём дома.

— Преимущество домашнего поля остаётся настолько важным фактором?

— Если мы берём большие команды, то у них разница между набранными очками на своём и чужом полях будет минимальной, в то время как у средних и маленьких — довольно ощутимой. В частности, это относится и к сборной России, потерявшей лишь два очка дома.

— После поражения от Хорватии Валерий Карпин фактически говорил, что у российских футболистов тряслись поджилки при виде бегущих прессинговать соперников. Не думаете, что это может случиться и в игре с Польшей?

— Безусловно, в стыках сборной России необходимо быть физически готовой и хорошо организованной. Но всё это определяется настроем на матч. Психика — это не только готовность бегать и биться на протяжении всех 90 минут. В ходе интервью Карпин затронул аспекты, связанные с управлением, эмоциональным состоянием. В частности, он отметил, что футболисты должны уметь контролировать чувства на поле.

Говоря о футболе, мы часто делаем акцент на технических, интеллектуальных, физических способностях исполнителей, но мало говорим об их умении реализовывать себя в ходе встречи. Например, на тренировках ты хорош, легко можешь отдать точную передачу на 15–30 метров, сохранить мяч в сложной ситуации, но в решающем матче не способен повторить подобное. Карпин был абсолютно прав, когда заострил внимание на этом. За исключением голкипера, все находившиеся на поле игроки не смогли выступить на своём уровне. Их задавила ответственность за результат.

— Схожая ситуация может возникнуть в противостоянии с Польшей?

— Безусловно. Это может произойти в любой ключевой игре с командой, располагающей звёздными футболистами. Но куда менее вероятно, что это случится на родном стадионе. Кроме того, есть какой-никакой опыт игры с Хорватией. Будем надеяться, что урок пойдёт на пользу.

— Фактически вы говорите о психологических проблемах спортсменов. Их решением должен заниматься главный тренер, или логичным будет воспользоваться услугами специалиста?

— Всё новое — хорошо забытое старое. Например, вспомним врача-психолога Илтона Гослинга, сотрудничавшего со сборной Бразилии в период с 1958 по 1966 год. Но так или иначе, основная работа ложится на плечи главного тренера. Наставник должен мотивировать, учить. Например, Карло Анчелотти говорил, что какую бы команду он ни возглавлял, в любой из них приходилось менять ментальность футболистов.

С другой стороны, самому тренеру необходимо разбираться в данном аспекте. Думаю, что специалисту полезно пообщаться с психологом, изучить литературу, чтобы узнать специальные методы и приёмы, с помощью которых можно подобрать ключ к конкретному спортсмену, грамотно подвести подопечных к соревнованиям.

— Будучи главным тренером, вы пользовались услугами психолога?

— Да, иногда. Например, в «Волге». Начало сезона выдалось очень сложным: были и грубые судейские ошибки не в нашу пользу, да и наш уровень игры не позволял побеждать. После 10–11 туров мы находились на дне турнирной таблицы, практически не набрали очков, считались главными кандидатами на вылет. По совету местных управленцев пригласили психолога, который в тот момент помогал стабилизировать обстановку в одном из районов Нижнего Новогода. Там произошёл сильный пожар, граждане находились на взводе. А он сумел каким-то образом успокоить людей, разрешить данную ситуацию.

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В «Волге» он провёл одно занятие и показал некоторые физические упражнения. Мне кажется, это сыграло свою роль. Не могу сказать, что именно из-за этого мы не проиграли в следующих восьми матчах. Но большая группа ребят применяла те самые методики перед началом встреч.

— Справедливо ли сказать, что когда Карпин предъявлял претензии своим подопечными и критиковал их за страх перед противником во встрече с Хорватией, он на самом деле говорил о своих недоработках?

— Карпин прав, когда говорит, что команда не играла так, как умеет. Но надо отдать ему должное. Он провёл большую работу и у него получилось раскрепостить ребят с помощью капитанской повязки, ориентиров на игру в три нападающих, свободного и в тоже время откровенного общения с прессой. Здесь вопрос отбора — далеко не каждый футболист продемонстрирует в официальных матчах то же, что и на тренировках. Или будет одинаково хорош во встречах РПЛ и чемпионатах Европы. Есть такое понятие, как «вторничные игроки». Они хороши в спокойной обстановке, но в решающий момент не могут проявить свои сильнейшие качества. В моей практике встречалось не мало таких, в нашей сборной тоже.

— Не думаете, что коллектив может негативно отреагировать на завуалированные обвинения в трусости после матча с Хорватией и отвернуться от Карпина?

— Мне кажется, профессионалов это только мотивирует. Ведь если сказать спортсмену, что он трус, то он, скорее всего, захочет доказать обратное. Лично я не назвал бы футболистов сборной России трусами. В этом случае они не боролись бы, не пластались в подкатах до последнего, а сдались гораздо раньше. Они просто очень хотели выиграть, но не смогли справиться с эмоциями, не выдержали под грузом ответственности.

Что касается подобной негативной мотивации, то вспоминается матч сборной СССР и Польши в 1983 году в Хожуве, где аура на стадионе была крат хуже для наших, чем в Сплите. После первого тайма команда проигрывает со счётом 0:1, и главный тренер Валерий Лобановский просит Никиту Симоняна сказать пару слов игрокам. И Никита Павлович, интеллигентнейший человек, произносит: «Ну что, <…> (испугались)? В итоге во втором тайме вырвали ничью.

— Сложилось впечатление, что в матче с Хорватией не нашлось футболиста, который повёл бы сборную России за собой. В свете этого логичным кажется вопрос, смог бы таковым стать бывший капитан Артём Дзюба, длительное время считавшийся её лидером?

— В целом оценка Дзюбы верная. В преддверии домашнего чемпионата мира он был запасным, но смог выиграть конкуренцию у Фёдора Смолова и стать лидером. И не потому, что его игровой потенциал выше. Нападающий «Локомотива» обладает многими качествами — он быстрый, координированный, хорошо работает с мячом.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если говорить о нынешней ситуации, то у меня больше замечаний к Артёму. Ему же сделали предложение, почему он не согласился? Станислав Саламович правильно сказал: «В сборную не приглашают, а назначают». Если тебя позвали — иди. Да, у вас были конфликты, и что дальше? Ты считаешь, что Валерий Георгиевич был не прав. Но сейчас тебя вызывает не Карпин, а главный тренер национальной команды. Разногласия между людьми были, есть и будут. Но разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом? Если нет, то вставай под него и играй.

— Быть может Дзюба понимает, что не подходит под модель игры Карпина, и, скорее всего, будет использоваться лишь как игрок подмены?

— Не знаю, что он конкретно думает. Накануне он вышел со скамейки и оказал прямое влияние на результат матча между ЦСКА и «Зенитом». В футболе отыгравший 10–15 минут зачастую вносит больший вклад в успех, чем представитель основы. Нельзя недооценивать это. Если ты профессионал, то должен быть готов выйти на поле в любой момент.

— Будь вы на месте Карпина, пригласили бы Дзюбу в сборную на стыковые матчи?

— Я бы посмотрел на его состояние. И если бы остался удовлетворён, сказал: «Кончай дурака валять, приходи играть за сборную».