Гаджиев считает, что «Химки» подбирают неквалифицированных специалистов

https://static.news.ru/photo/1fe2c468-fbed-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гунько Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на официальное увольнение Дмитрия Гунько с поста главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом наставник подмосковного коллектива заявил на своей странице в Instagram.

Изначально ситуация была нестабильная. Понимаете, многое зависит от отношений с игроками и руководством региона. Видимо, не удалось найти взаимопонимания. Думаю, что сейчас будет непросто любому наставнику, команда находится не в очень хорошем состоянии, есть внутренние противоречия — ведь что определяет успешность выступлений — уровень организации и финансирования. Если клуб плохо организован, то всё время возникают рамки, мешающие развитию, и средства расходуются не эффективно, кадры подбираются неквалифицированные, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, изначальная отставка Сергея Юрана, который вывел команду в финал Кубка России и высший дивизион, не оправдана.

Смена Сергея Юрана была не оправдана в силу того, что тренер показывал результаты. Но противоречия складываются не только при неудачном выступлении, но при хороших раскладах. Они обозначились, обострились, стали достоянием общественности. Конечно, в этой ситуации руководство посчитало правильным его увольнение. Реалии таковы, что сейчас нужен тренер высокой квалификации, авторитет которого был бы и для руководства, и для футболистов однозначен. Если же этого не будет, то продолжатся кризис и неудача, — заключил он.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок», писал NEWS.ru.