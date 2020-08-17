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Футбольный клуб «Локомотив» подписал долгосрочный контакт с Франсуа Камано

15:52, 17 августа 2020 12
Фото: vk.com/mosparovoz

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив» и подписал долгосрочный контракт с клубом. Ему присвоен 25-й номер.

Я очень доволен переходом в «Локомотив»... Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон, — цитирует Камано пресс-служба клуба.

Он добавил, что посмотрел несколько матчей «Локомотива». При этом Камано заявил, что знает некоторых футболистов, а в ближайшее время познакомится со всеми поближе.

Камано родился в столице Гвинеи Конакри и начинал карьеру в местном клубе под названием «Сателлит». В 2014 году Франсуа перешел в «Бастию», в составе которой провел 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.

Как писал NEWS.ru, «Локомотив» объявил о переходе сербского защитника Слободана Райковича. По данным пресс-службы клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год. Он будет выступать за команду под номером 21.

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