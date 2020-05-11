Футболисты АПЛ боятся за здоровье в случае возобновления турнира в июне

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Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно признавать чемпионом, так как у других команд ещё есть шанс догнать петербургскую команду.

Досрочное завершение сезона — это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить...