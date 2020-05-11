Футболисты АПЛ боятся за здоровье в случае возобновления турнира в июне

Заместитель руководителя профсоюза игроков Бобби Барнс заявил, что футболисты клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) опасаются за своё здоровье в случае возобновления чемпионата страны в июне.
Есть игроки, которые высказывают искренние опасения, потому что них есть маленькие дети, беременные супруги либо родственники с хроническими заболеваниями, — цитирует Барнса The Times.
Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) определило дату возобновления турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Англии по футболу возобновится 12 июня, писал NEWS.ru.
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