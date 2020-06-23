Футболисту Тарасову удалось снизить свои выплаты по алиментам

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Полузащитнику футбольного клуба «Рубин» Дмитрию Тарасову удалось сделать пересчёт алиментов. Со своей бывшей женой он развёлся в 2011 году. Его алименты составляли около 400 тысяч рублей в месяц.

После ухода из ФК «Локомотив» зарплата Тарасова значительно снизилась. Этот факт стал причиной его обращения в суд.

Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить ещё 35 миллионов рублей, но после вчерашнего суда он должен перечислить 13 миллионов. На 22 миллиона рублей меньше. То есть объём алиментных обязательств у него существенно снизился, а значит, победа за нашим адвокатом Сайгитовым, — цитирует представителя футболиста Екатерину Волкову «КП-Кубань».

На сегодняшний день бывшая супруга футболиста так и не устроилась на работу. Перед разводом за ней числилось две небольшие квартиры. Однако вскоре после этого появилось ещё 3 квартиры. Также за ней числится недвижимость в Чехии.

NEWS.ru писал ранее, что в ноябре 2019 года футболист Тарасов просил снизить размер алиментов с 400 тысяч рублей до 15 тысяч. Однако суд отказал ему в этом.