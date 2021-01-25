«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с семьёй

https://static.news.ru/photo/d6f77a66-5eff-11eb-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: kokorin9/instagram.com

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал фото, на котором запечатлён российский футболист Александр Кокорин в окружении его жены Дарьи и сына Майкла. На выложенном в социальных сетях снимке семейство Кокориных летит во Флоренцию.

По пути во Флоренцию, — говорится в подписи к фотографии.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.