Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге может пройти при аншлаге
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:52, 03 января 2022
Александр БегловФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что предстоящий финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах. Он добавил, что окончательное решение о допуске зрителей будет зависеть от эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, — отмечает губернатор.
Финал ЛЧ-2021/22 должен будет состояться 28 мая 2022 года на «Газпром Арене».
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» был перенесён из Стамбула в Порту из-за вспышки коронавируса в Турции. Игра прошла 29 мая на стадионе «Драгау». Минимальную победу благодаря голу Кайа Хавертца в первом тайме одержал «Челси».