Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге может пройти при аншлаге

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Украинцы затравили бывшего игрока молодёжной сборной Украины по футболу и экс-полузащитника российского клуба «Амкар» Олега Мищенко. Причиной стало поздравление им россиян с Новым годом, которое он разместил в Instagram.

Мищенко, сыгравший за «Амкар» всего один матч, поздравил бывших коллег из России, опубликовав видео с кадрами новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Он подписал ролик фразой «С Новым...