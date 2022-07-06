«Это нормально»: Оздоев о запрете на шорты в Чечне и Ингушетии Футболист Оздоев заявил, что нет ничего удивительного в запрете на шорты в Чечне и Ингушетии

Футболист сборной России Магомед Оздоев заявил, что нет ничего удивительного в запрете на шорты в Чечне и Ингушетии, передает Sport24. По его словам, это вопрос уважения к старшим.

Чечня и Ингушетия — мусульманские республики, консервативные в некоторых вещах. Запрет на шорты — это вопрос уважения к старшим, которое стоит у нас на первом месте. Я родился в Грозном, вырос в Ингушетии, поэтому для меня это нормально, — заявил Оздоев.

Об уходе Магомеда Оздоева из «Зенита» стало известно 25 мая. Всего за сине-бело-голубых футболист провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании контракта с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Руководство команды уже общалось с самим футболистом и готово предложить ему выгодный трудовой договор.