Экс-защитник «Зенита»: с таким отрывом игроки могут делать шалости

https://static.news.ru/photo/d8978cfa-bbba-11ea-b1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» на своем поле уступил петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. Таким образом, команда Сергея Семака обгоняет ближайшего соперника «Локомотив» в турнирной таблице на 11 очков. Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что команда с берегов Невы ещё потеряет очки до конца чемпионата.

Расслабляющее положение «Зенита» будет давать свои плоды — команда Семака ещё будет терять очки. Тем более начать чемпионат с победы над ЦСКА с разницей в четыре забитых мяча — это придаёт слабину. Поэтому сейчас «Зенит» теряет не очки, но игру точно, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, никому не удастся догнать «сине-бело-голубых», так что с таким отрывом они могут делать небольшие шалости.

Благодаря этой победе «Зенит» продлил беспроигрышную серию в турнире до 14 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 59 очков. «Тамбов» занимает 14-е место, набрав 25 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином», а «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1.