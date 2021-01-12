Экс-тренер сборной России назвал легионера, который мог бы усилить команду

https://static.news.ru/photo/e5b45542-54eb-11eb-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Борис Игнатьев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением по поводу того, кто мог бы пополнить национальную команду из легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор, — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, комментируя желание сербского игрока Ивана Миладиновича присоединиться к команде Станислава Черчесова.

Ранее стало известно, что защитник футбольного клуба «Сочи» серб Иван Миладинович признался, что в 2021 году собирается получать российский паспорт, и отметил, что ждёт впоследствии вызова в сборную РФ.

Миладинович заявил, что ему нравятся «футбол здесь» и Россия в целом. Игрок «Сочи» отметил, что у него «хороший возраст для защитника», поэтому он высоко оценивает вероятность вызова в российскую национальную команду.

Сербский защитник перешёл в «Сочи» 4 июля 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил пятёрку лучших игроков страны в 2020 году в рамках голосования, организованного газетой «Спорт-Экспресс».