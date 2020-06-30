Экс-футболист Ливерпуля получил ножевое ранение

На защитника «Дерби» и бывшего футболиста «Ливерпуля» Андре Уиздома напали грабители. Спортсмен получил ножевое ранение и был госпитализирован.
Инцидент произошёл на улице в одном из районов Ливерпуля, когда футболист навещал родственников,
Состояние игрока врачи оценивают как положительное, по прогнозам он полностью восстановится, но вряд ли выйдет на поле в сезоне-2019/20.
Полиция расследует обстоятельства ограбления.
Ранее NEWS.ru писал, что тесты на коронавирус 18 игроков и 6 сотрудников клубов Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) оказались положительными после возобновления командных тренировок 4 июня. Футболисты проходят тестирование перед прибытием во Флориду, где с 8 июля по 11 августа состоится турнир MLS is Back. Всего на данный момент было протестировано 668 футболистов. Все члены клубов, чьи тесты на коронавирус окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля.
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