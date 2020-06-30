Экс-футболист Ливерпуля получил ножевое ранение

https://static.news.ru/photo/18ac5308-baed-11ea-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland via www.imago-ima/Global Look Pressge

На защитника «Дерби» и бывшего футболиста «Ливерпуля» Андре Уиздома напали грабители. Спортсмен получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Инцидент произошёл на улице в одном из районов Ливерпуля, когда футболист навещал родственников, сообщает BBC со ссылкой на клуб.

Состояние игрока врачи оценивают как положительное, по прогнозам он полностью восстановится, но вряд ли выйдет на поле в сезоне-2019/20.

Полиция расследует обстоятельства ограбления.

Ранее NEWS.ru писал, что тесты на коронавирус 18 игроков и 6 сотрудников клубов Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) оказались положительными после возобновления командных тренировок 4 июня. Футболисты проходят тестирование перед прибытием во Флориду, где с 8 июля по 11 августа состоится турнир MLS is Back. Всего на данный момент было протестировано 668 футболистов. Все члены клубов, чьи тесты на коронавирус окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля.