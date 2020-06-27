18 футболистов MLS сдали положительные тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/423585a2-b9ec-11ea-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas Cuellar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тесты 18 игроков и шести сотрудников клубов Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) оказались положительными на коронавирус после возобновления командных тренировок 4 июня.

Футболисты проходят тестирование перед прибытием во Флориду, где с 8 июля по 11 августа пройдёт турнир MLS is Back пройдет. Всего на данный момент было протестировано 668 футболистов. Все члены клубов, чьи тесты на коронавирус окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля, сообщает пресс-служба MLS.

Ранее главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде. Всего в клубе 25 футболистов заразились коронавирусом. Сам специалист и остальной тренерский штаб сдали отрицательные тесты, писал NEWS.ru.