18 футболистов MLS сдали положительные тесты на коронавирус

Тесты 18 игроков и шести сотрудников клубов Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) оказались положительными на коронавирус после возобновления командных тренировок 4 июня.
Футболисты проходят тестирование перед прибытием во Флориду, где с 8 июля по 11 августа пройдёт турнир MLS is Back пройдет. Всего на данный момент было протестировано 668 футболистов. Все члены клубов, чьи тесты на коронавирус окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля, сообщает пресс-служба MLS.
Ранее главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде. Всего в клубе 25 футболистов заразились коронавирусом. Сам специалист и остальной тренерский штаб сдали отрицательные тесты, писал NEWS.ru.
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