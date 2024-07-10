Его купал Месси: что за школьник забил гол сборной Франции на Евро-2024

Фото: Joan Monfort/AP/TASS

Лионель Месси и Ламин Ямаль, 2007 год

Одной из главных звезд чемпионата Европы по футболу стал 16-летний Ламин Ямаль. Во время Евро-2024 он как раз окончил школу. Несмотря на это, молодой испанец запомнился отличной игрой и несколькими рекордами. Что известно о новой звезде европейского спорта и как он связан с великим Лео Месси — в материале NEWS.ru.

Какие рекорды установил Ямаль

Сборная Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024 обыграла Францию. Приз лучшему игроку матча вручили Ламину Ямалю. Он стал автором первого гола испанской команды в матче, после которого счет стал 1:1. На 21-й минуте Ламин нанес дальний удар, после которого мяч от штанги влетел в ворота сборной Франции.

Ямаль отличился в возрасте 16 лет и 362 дня, что сделало его самым молодым футболистом, когда-либо забивавшем гол на Евро. Также он — самый молодой игрок, вообще выступавший на чемпионатах Европы.

Ламин дебютировал в составе сборной Испании 8 сентября 2023 года, в матче отборочного этапа к чемпионату Европы против Грузии. Тогда он стал самым юным игроком команды в истории. В той же игре спортсмен отметился первым голом за сборную, установив рекорд как самый молодой автор забитого мяча за любую национальную команду в XXI веке.

Какой скандал произошел с Ямалем в полуфинале чемпионата Европы

После матча со сборной Франции Ламин, смотря в телевизионную камеру, эмоционально сказал: «Говори сейчас, говори сейчас». Он обращался к полузащитнику сборной Франции Адриену Рабио, который перед началом игры пытался морально поддавить юного футболиста.

«Хотим вывести его из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно», — цитирует Рабио Mundo Deportivo.

После этого Ямаль опубликовал в соцсетях цитату на фоне шахматной доски.

«Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать „мат“», — говорится в цитате.

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Ламин Ямаль в полуфинале чемпионата Европы - 2024

Как Ламин связан с шахматами

Ламин Ямаль действительно как минимум один раз играл в шахматы. Это произошло в прошлом году, когда в академию «Барсы» «Ла Масия» приехал чемпион Каталонии Адриа Перес. Он одновременно вел поединки против воспитанников школы и обыграл всех.

В «Барселоне» назвали шахматы отличным тренингом для развития концентрации, видения поля и стратегического мышления.

Как связаны Ямаль и Лионель Месси

Некоторые эксперты сравнивали технику 16-летнего испанца и великого Лионеля Месси. Но это не единственная связь между двумя футболистами. В 2007 году, через несколько месяцев после рождения Ламина Ямаля, прошла фотосессия для благотворительного проекта «Барселоны» и Diario Sport.

Представители футбольного клуба фотографировались с малышами — в списке было 12 игроков, на каждый месяц календаря. Месси достался Ламин Ямаль.

Фотографию с той съемки в соцсетях выложил отец Ламина. На ней Месси купает в ванне малыша Ямаля. Образ придумал фотограф Жоан Монтфорт — он же и сделал снимок. Мужчина вспоминал в интервью The Athletic, что Лионель был застенчивым и ему было сложно взаимодействовать с малышом.

Фото: Joan Monfort/AP/TASS Лионель Месси и Ламин Ямаль, 2007 год

«Месси и сейчас застенчив, но тогда был еще больше. Он оказался рядом с ребенком в пластиковой ванночке и его матерью. Поначалу взаимодействия не было, но потом понемногу все стало получаться», — говорил Монтфорт.

Фотограф также рассказал, что снимки делали на стадионе «Камп Ноу», большинство — в раздевалках гостевой команды.

«Я помню ту, где были Месси и тот ребенок, о котором я ничего не знал, пока мне не позвонили и не сказали, что это Ламин Ямаль», — делился воспоминаниями Жоан.

Что говорил Месси о Ямале

Лионель не мог оставить прорыв Ямаля незамеченными. В момент, когда случилась та фотосессия, Лео играл в «Барселоне». Спустя годы уже Ламин присоединился к клубу, но их дороги с Лео так и не пересеклись. Тем не менее Месси знает о Ямале и считает его невероятным талантом.

«Сравнения со мной? Это не нужно делать: у Ламина свой путь. Уверен, у него все получится. Мне будет приятно, если он станет новой легендой „Барсы“», — говорил Месси.

Ламин тоже успел высказаться о сравнениях с великим аргентинцем. Он мечтает хотя бы о половине тех достижений, которые есть у Месси.

«Никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», — рассказывал Ямаль Onda Cero.

Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Как Ямаль совмещает учебу и футбол

В перерывах между матчами и тренировками на чемпионате Европы Ламин делал домашние задания. Прямо во время турнира Ямаль получил квалификацию ESO — аналог среднего образования в России.

«Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить на экзамене», — со смехом говорил 16-летний футболист.

Ямаль рассказывал, что ему нравятся точные науки — математика и физика. Но он не любит сидеть за учебниками, поэтому рад, что может зарабатывать, играя в футбол. Офисная работа не для него. По правилам академии «Ла Масия», все ее члены должны получить среднее образование. Просто тренироваться и быть частью клуба нельзя.

Как Ямаль чтит родной город

Ямаль родился в небольшом каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Там живет менее 50 тыс. человек. Его семья вскоре переехала в более крупный Матаро, но поселилась в его бедном районе. Ламин до сих пор чтит это место. На его бутсах изображен номер 304, футболист также изображает это число пальцами после каждого гола. 304 — почтовый индекс Рокафонда, того самого района, где он жил.

Фото: Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press Ламин Ямаль

Сколько готовы заплатить во Франции за 16-летнего футболиста

Французский клуб ПСЖ готов заплатить за 16-летнего футболиста Ламина Ямаля €250 млн. Данная сумма будет выплачена «Барселоне» в случае согласия ее представителей. Однако Ямаль вряд ли перейдет во французский клуб, так как испанцы не готовы расстаться с многообещающим спортсменом.

ПСЖ уже не в первый раз предлагает «Барселоне» заключить сделку по покупке спортсмена. До этого французы были готовы заплатить €200 млн, и предложение было отклонено. Предполагается, что сейчас руководство каталонского клуба примет такое же решение.

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