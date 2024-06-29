Клуб ПСЖ оценил 16-летнего футболиста в €250 млн

Фото: Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ламин Ямаль

Французский клуб ПСЖ готов заплатить за 16-летнего футболиста Ламина Ямаля €250 млн, сообщает издание Mundo Deportivo. По его данным, данная сумма будет выплачена «Барселоне» в случае согласия ее представителей. Однако источники издания утверждают, что с наибольшей степенью вероятности Ямаль не перейдет во французский клуб, так как испанцы не готовы расстаться с многообещающим спортсменом.

Отмечается, что ПСЖ уже не в первый раз предлагает «Барселоне» заключить сделку по покупке спортсмена. До этого французы предлагали заплатить €200 млн, однако предложение было отклонено. Предполагается, что в Испании вновь примут такое же решение.

Ламин Ямал — испанский футболист, родившийся в 2007 году в городе Эсплугес-де-Льобрегат. В прошлом сезоне спортсмен провел за «Барселону» 37 матчей и отметился пятью голами. Благодаря Ямалу футбольный клуб занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступив мадридскому «Реалу».

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