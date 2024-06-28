«Привет, это Валера»: Карпов остался тренером сборной России по футболу Валерий Карпов продлил контракт главного тренера сборной России по футболу

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин останется на этой должности еще на четыре года, он продлил соответствующий контракт с Российским футбольным союзом, говорится в сообщении на официальном Telegram-канале команды. Уточняется, что новое соглашение будет действовать до середины лета 2028 года.

Привет, это Валера — главный тренер сборной, еще на четыре года, — указано в заявлении.

Известно, что 55-летний Карпин возглавил тренерский штаб российской команды в июле 2021 года. Сборная РФ под его началом добралась до стыковочных матчей чемпионата мира 2022 года, однако после из-за ситуации команда была отстранена от участия в турнире.

Ранее грузинская сборная по футболу смогла выйти из группы на Чемпионате Европы, ее следующим соперником станет команда из Испании. Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили, комментируя предстоящий матч, заявил, что сборной Грузии предстоит тяжелый матч, ведь испанские футболисты известны своей агрессивной и техничной игрой.

До этого советский и российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что слабейшей командой на Евро-2024 стала команда из Сербии. С точки зрения эксперта, лучшей по завершении группового этапа можно назвать команду Испании.