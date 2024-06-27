Названа слабейшая команда Евро-2024 Валерий Непомнящий: из всех слабейших на Евро-2024 можно выделить Сербию

Фото: Sven Beyrich/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Сербии была слабейшей на чемпионате Европы по футболу в Германии, заявил NEWS.ru советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий. С точки зрения специалиста, лучшей по завершении группового этапа можно назвать команду Испании.

Из всех выбывших можно выделить Сербию. Не первый раз она не может выйти из группы, а в этом году набрала всего 2 очка. Сербские игроки — одни из лучших в мире, показывают высший класс в своих клубах, но в сборной у них ничего не выходит, — сказал Непомнящий.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна добавил, что лучшее впечатление на него произвела команда Испании, а также фаворитами до сих пор выглядят англичане, которые заняли первое место в группе с сербами, датчанами и словенцами.

Накануне сборная Грузии выиграла у Португалии в заключительном матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась победой грузинских спортсменов со счетом 2:0. Для них выступление в Германии — дебют на континентальных и мировых футбольных турнирах.

29 июня на чемпионате Европы стартуют игры плей-офф, в субботу Италия сыграет со Швейцарией, а Германия — с Данией.