«Будет нелегко»: ветеран «Спартака» оценил шансы Грузии в матче с Испанией Экс-футболист Кавазашвили: испанцам будет нелегко играть против сборной Грузии

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия

Сборной Грузии по футболу предстоит очень тяжелый матч против команды Испании в 1/8 финала Евро-2024, заявил экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нелегко будет и самим испанцам. По его словам, Испания — очень техничная и агрессивная команда.

Я думаю, испанцам будет нелегко играть с грузинами, но и грузинам будет сложно. Испания очень агрессивная и высокотехничная команда. Все будет зависеть от того, как тренер Грузии поставит задачу и как футболисты индивидуально и коллективно ее выполнят. Думаю, игра будет интересная, — высказался Кавазашвили.

Ветеран «Спартака» ранее заявил, что сборная Грузии на Евро-2024 показала прогресс. Он отметил, что команда прекрасно подготовлена, спортсмены играют спокойно, без оглядки назад. По его словам, в команде есть один из лучших футболистов — Хвича Кварацхелия.

Ранее во время матча сборных Турции и Грузии произошла драка между болельщиками. Турецкие фанаты находились за воротами, а рядом с ними располагались поклонники сборной Грузии. Турки спрыгнули со своих мест, пришли в зону грузин и начали массовую потасовку с использованием стульев и подручных предметов.