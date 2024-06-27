«Без оглядки назад»: раскрыт секрет успеха Грузии на Евро-2024 Ветеран «Спартака» Кавазашвили: сборная Грузии на Евро-2024 показала прогресс

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Сборная Грузии по футболу на Евро-2024 показала прогресс, считает экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. В беседе с NEWS.ru он отметил, что команда прекрасно подготовлена, спортсмены играют спокойно, без оглядки назад. По его словам, в команде есть один из лучших футболистов — Хвича Кварацхелия.

Грузия проявляет прогресс. У Грузии слаженная команда, которая играет спокойно, уравновешенно. У них есть игровая дисциплина, чтобы сдержать соперника. Команда готова и играет без оглядки назад, а впереди они всегда найдут возможность. У них есть один из лучших футболистов — Хвича Кварацхелия, — пояснил ветеран «Спартака».

Как подчеркнул Кавазашвили, изначально мало кто ожидал, что команда Грузии попадет на турнир. По его мнению, не нужно удивляться, что грузинская команда может составить конкуренцию любой европейской сборной. Как считает экс-футболист, спортсмены доказали, что не случайно попали на Евро-2024.

Даже в первом матче было ясно, что Турция не превосходила сборную Грузии. Грузины могли выиграть на последних секундах матча с Чехией, когда вышли двое на одного защитника, разыграли мяч и попали выше ворот. Они доказали, что не случайно попали на Евро. Роналду ни с кем столько не бегал и не возмущался действиями судьи, когда он два тайма говорил арбитру, что тот неправильно судит, — заключил Кавазашвили.

Сборная Грузии по футболу ранее выиграла у Португалии в заключительном матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась победой грузинских спортсменов со счетом 2:0.