Известный комментатор спрогнозировал победителя Евро-2024 Комментатор Гусев заявил, что верит в победу Франции на Евро-2024

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Футбольные фанаты

Победителем чемпионата Европы по футболу — 2024 может стать Франция, заявил в беседе с NEWS.ru спортивный комментатор Виктор Гусев. По его мнению, французская команда выйдет в финал и ее противником станет сборная Англии.

Я думаю, что выиграют французы. Они выйдут в финал, где сыграют с Англией. Мой личный фаворит — Франция, — заявил Гусев.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что победа Турции на Евро-2024 стала бы зримым подтверждением кризиса в Европе. Причина, по словам эксперта, заключается в том, что европейцы не считают Турцию европейской страной, а победа привела бы к резкому росту голосования за правые антимигрантские партии.

Помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ранее влетел в судейский кабинет после матча 1/4 финала Евро-2024, в котором его команда проиграла Испании со счетом 2:1. Он устроил скандал главному арбитру встречи Энтони Тэйлору и несколько раз оскорбил его.

Первый матч за выход в финал Евро-2024 пройдет в Германии сегодня, 9 июля. На поле в Мюнхене сыграют сборные Франции и Испании. Еще один матч 1/2 финала состоится 10 июля в Дортмунде, где сборной Нидерландов предстоит встретиться с командой Англии. Чемпионат Европы завершится 14 июля.