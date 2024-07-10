Футболист сборной Испании может не попасть на финал Евро-2024 Футболист Альваро Мората получил травму и может не выйти в финале Евро-2024

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альваро Мората

После победы Испании над Францией в полуфинале Евро-2024 произошло непредвиденное событие, пишет Metro. Охранник выигравшей команды поскользнулся, нечаянно врезался в футболиста Альваро Морату и повредил ему колено. Бодигард погнался за поклонником команды, прибежавшим сделать селфи.

Охранник извинился и помог Морате покинуть место происшествия, однако было очевидно, что нападающий «Атлетико Мадрид» испытывает определенный дискомфорт. На распространившихся в Сети кадрах видно, что бывший нападающий «Челси» сжимает колено и с трудом идет, а товарищи по команде его поддерживают. Главный тренер сборной Испании Де ла Фуэнте выразил надежду, что Мората оправится от травмы и сыграет ключевую роль в финале, который состоится в эти выходные в Берлине.

С Альваро нам придется подождать и посмотреть, что будет. Мы надеемся, что ничего серьезного. Ему, конечно, больно, — отметил тренер.

Ранее стало известно, что сборная Испании в Мюнхене обыграла футболистов Франции со счетом 2:1 и стала первым финалистом Евро-2024. Первый гол забил Коло-Муани (8-я), победу своей команде обеспечили Ламин Ямаль (21-я) и Дани Ольмо (25-я). Второй финалист турнира станет известен 10 июля после матча между Англией и Нидерландами.