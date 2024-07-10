Появился первый финалист Евро-2024 Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1

Фото: Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Испании в Мюнхене обыграла футболистов Франции со счетом 2:1 и стала первым финалистом Евро-2024. Первый гол забил Коло-Муани (8-я), победу своей команде обеспечили Ламин Ямаль (21-я) и Дани Ольмо (25-я).

Ламин Ямаль также стал самым молодым автором гола в Истории чемпионата Европы. Ему исполнилось 16 лет. Второй финалист турнира станет известен 10 июля после матча между Англией и Нидерландами.

Победителем чемпионата Европы по футболу — 2024 может стать Франция, допускал ранее спортивный комментатор Виктор Гусев. По его мнению, французская команда должна выйти в финал и ее противником станет сборная Англии.

Помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ранее влетел в судейский кабинет после матча 1/4 финала Евро-2024, в котором его команда проиграла Испании со счетом 2:1. Он устроил скандал главному арбитру встречи Энтони Тэйлору и несколько раз оскорбил его.

Первый матч за выход в финал Евро-2024 пройдет в Германии сегодня, 9 июля. На поле в Мюнхене сыграют сборные Франции и Испании. Еще один матч 1/2 финала состоится 10 июля в Дортмунде, где сборной Нидерландов предстоит встретиться с командой Англии. Чемпионат Европы завершится 14 июля.