Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца Дочь Пеле: победа Аргентины в Катаре была одним из последних желаний футболиста

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Одним из последних желаний бразильского футболиста Пеле была победа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, рассказала в соцсетях дочь спортсмена Кели Насименто. Она уточнила, что отец не мог смотреть финальный матч, однако знал о его итогах и был счастлив, когда узнал о победе Аргентины.

Когда Бразилия проиграла Хорватии на чемпионате мира, моему папе уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы сборная Бразилии выиграла турнир для моего отца, больше никакая другая команда, — написала Кели Насименто.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Во время церемонии прощания гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу установили на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащего футбольному клубу «Сантос». Футболиста похоронили 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью чемпиона.