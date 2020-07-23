Дэвид Бекхэм прокомментировал пост Нурмагомедова об отце

https://static.news.ru/photo/8889e368-ccf7-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Бекхэм Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм прокомментировал пост российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова о своём умершем отце Абдулманапе Нурмагомедове.

В своём Instagram россиянин написал, что ему не хватает отца, который был для него наставником и другом. Нурмагомедов выразил надежду, что при жизни родитель был доволен им.

Бекхэм в комментариях к посту выразил слова поддержки российскому чемпиону.

Мой друг, в мыслях я с тобой и с твоей семьёй, — написал он.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный дал согласие на бой Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора за титул временного чемпиона.