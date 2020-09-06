Черчесов заменил трёх футболистов перед матчем сборной России с венграми

https://static.news.ru/photo/aee45be4-f054-11ea-9f80-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов внёс три изменения в стартовый состав перед матчем Лиги наций с венграми.

С первых минут встречи на поле появятся 33-летний защитник Фёдор Кудряшов, а также полузащитники 24-летний Антон Миранчук и 27-летний Далер Кузяев.

Состав российской сборной выглядит следующим образом:

Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев и Артем Дзюба.

Кудряшов, Кузяев и Миранчук выйдут на поле вместо 37-летнего Юрия Жиркова, 24-летнего Зелимхана Бакаева и 25-летнего Вячеслава Караваева, которые участвовали в поединке против сербов (3:1 в пользу россиян).

Матч Россия — Венгрия пройдёт в 19:00 мск в Будапеште.

NEWS.ru писал, что чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Валерий Масалитин предрёк победу россиян в матче с венграми.