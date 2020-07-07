Бышовец: «Газпром» может повлиять на результат матча «Зенит» — «Сочи»

https://static.news.ru/photo/b6067328-c113-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бышовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец считает, что предстоящая игра между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) может создать определённые проблемы обоим клубам.

«Зенит» сейчас торжествует, это на руку «Сочи». «Сине-бело-голубым» необходимо готовиться к Кубку со «Спартаком». Учитывая разницу в мастерстве, у «Зенита» шансы выше, но сочинцам некуда отступать, у них высокая мотивация, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, повлиять на результат может «Газпром», который является спонсором обоих коллективов.

Вопрос их «дружбы» достаточно насущный. Команды представляет один спонсор, это создаёт определённые проблемы и нарушения. У них практически один хозяин. Одни решили задачу, другим ещё предстоит. И эти кровотоки имеют место. Мне бы хотелось, чтобы спортивный принцип преобладал, — заключил он.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи» состоится в среду, 8 июля, в 18:00 по местному времени.

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