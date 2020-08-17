Бог шельму метит: почему «Ман Сити» снова не выиграл Лигу чемпионов

Безумный рестарт плей-офф Лиги чемпионов после длительной коронапаузы уже выкосил многих фаворитов турнира, и последней на данный момент звонкой сенсацией стал вылет английского «Манчестер Сити» от скромного французского «Лиона» в четвертьфинале турнира. NEWS.ru находит очередному провалу команды Пепа Гвардиолы не только объективное, но и мистическо-эзотерическое обоснование.

Бабло побеждает зло — или деньги решают не всё

Весь футбольный мир в минувший уик-энд целые сутки напролёт вёл жаркие дискуссии, каким же образом форвард «горожан» Рахим Стерлинг в концовке поединка с «Лионом» умудрился с трёх метров не попасть в пустые ворота. Счёт на тот момент был 1:2, и если бы англичанам удалось во второй раз отыграться, возможно, они бы вытащили этот матч и прошли в полуфинал, избежав сенсационного поражения. Но вместо этого «Сити» получил ещё один гол в свои ворота и бесславно завершил очередной поход за самым престижным трофеем европейского клубного футбола.

Трофеем, который, как известно, «небесно-голубой» (по цветам игровой формы) половине Манчестера никак не покорится — в отличие от половины «красной», подвластной куда более титулованному клубу «МЮ». И это при том, что владелец «Сити» шейх Мансур из ОАЭ и его империя City Football Group (CFG) уже не первый год вбухивают в клуб баснословные средства.

Причём этот процесс перманентных финансовых вливаний давно уже вышел из-под контроля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), правда, попытался одёрнуть непривыкших считать деньги арабских олигархов, подвергнув в начале нынешнего года «Ман Сити» достаточно суровым санкциям за нарушение так называемого финансового фэйр-плей (FFP). Эта мера призвана хоть как-то привести в соответствие коммерческую деятельность футбольных клубов, и суть её заключается в том, что расходы каждого из них не должны превышать доходы. NEWS.ru писал о том, как за нарушение FFP «горожане» были подвергнуты крупному денежному штрафу, но главное — на два ближайших сезона отстранены от участия в еврокубках (читай — в Лиге чемпионов).

vk.com/mancity

Однако дальше началось самое интересное. Боссы манчестерского гранда подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который во время той самой коронапаузы в мировом футболе рассмотрел наложенные УЕФА на клуб санкции и отменил их. Многие специалисты и болельщики тогда были в шоке: оказалось, что и в футболе законы писаны отнюдь не всем, а в известной фразе «бабло побеждает зло» применительно к «Манчестер Сити» запятую или тире можно ставить в любом месте — суть от этого нисколько не изменится. Ведь английский клуб продемонстрировал пример наглого, бесцеремонного и наплевательского отношения к попыткам УЕФА сделать футбольный мир чище и честнее.

Но есть ведь и другая известная народная мудрость: «Бог шельму метит». И сейчас она как нельзя лучше подошла к ситуации с зарвавшимся футбольным олигархом. Причём справедливая кара настигла «Сити» не сразу, позволив пройти по сумме двух матчей другого любителя безудержных размахиваний тугим кошельком — мадридский «Реал». Тем более что первую игру — ещё в марте, до ухода на многомесячный карантин — британцы выиграли на выезде. Так что в ответном поединке дома оставалось только завершить начатое.

А вся соль наказания свыше заключалась в том, что «горожане» вылетели из Лиги чемпионов не от равного себе фаворита, а от куда более скромного и в финансовом, и в кадровом плане «Лиона». Разве не очевиден в этом знаковом событии посыл: деньги в футболе решают далеко не всё.

Чёрная метка для Пепа

Есть и ещё одно печальное для «Ман Сити» обстоятельство: главный тренер команды Хосеп Гвардиола в четырёх сезонах, на протяжении которых он работает в Англии, ни разу не добирался даже до полуфинала Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 «горожане» вообще вылетели в 1/8 финала, уступив французскому «Монако». А затем три года подряд непреодолимым барьером для них становился четвертьфинал, где сильнее оказывались соперники по Английской премьер-лиге (АПЛ) «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а теперь вот и «Лион» из французской Лиги 1.

Не правда ли, так и хочется вести речь о некоем проклятии, жертвой которого стал Гвардиола после ухода с поста главного тренера «Барселоны». Ведь после того как Пеп в отличном стиле выиграл с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов в 2011 году, он не может обрести полного футбольного счастья с другими топ-клубами. Немецкую «Баварию» испанский специалист приводил к титулу чемпиона Бундеслиги, но трижды уступал в полуфинале Лиги чемпионов. Теперь аналогичная картина наблюдается в «Ман Сити»: успехи во внутреннем чемпионате АПЛ никак не получат развития на европейской арене. А тут ещё и мистические регулярные вылеты на стадии четвертьфинала чемпионской Лиги.

vk.com/mancity

Гвардиоле, безусловно, делает честь тот факт, что он сразу заявил о желании продолжить работу с «горожанами», даже тогда, когда стало известно о двухлетнем еврокубковом бане от УЕФА. То есть не выставил себя крысой, во всю прыть помчавшейся с тонущей роскошной яхты эмиратских шейхов. И, казалось бы, выиграл во всех отношениях, когда наложенные санкции с клуба сняли. Но будет ли счастливый конец у его романа с «Сити»? Ведь если высшие силы действительно вознамерились восстановить справедливость, то в ближайшие два сезона «горожан» должен преследовать один и тот же кошмарный сон наяву — вылет из Лиги чемпионов задолго до решающих матчей. Должна же найтись управа на потерявших всякий стыд футбольных нуворишей там, где уже бессильны УЕФА и FFP!

Ну и совсем уж чёрной меткой для Пепа станет переход в «Манчестер Сити» Лионеля Месси: вероятность этого трансфера после оглушительного фиаско «Барселоны» в другом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» оценивается нынче весьма высоко. Блеск аргентинской звезды, с которой Гвардиола и «Барса» завоёвывали тот самый трофей девять лет назад, тускнеет с каждым годом, и имеются огромные сомнения, что малыш Лео вдруг волшебным образом сможет заиграть в суровой АПЛ на пороге своего 34-летия, не имея никакого опыта выступлений за пределами испанской Ла лиги. С приходом Месси «Ман Сити» рискует превратиться в филиал дома престарелых (по крайней мере, в моральном плане), которым нынче фактически стала «Барселона». И Пепу придётся тысячу раз подумать, а стоит ли заморачиваться, перестраивая игру под капризного аргентинского пенсионера со слабым характером и неустойчивой психикой. Альтернативы же этому «пути в никуда» при наличии Месси в составе явно не предвидится.

Так что, похоже, Гвардиоле сейчас самое время хорошенько задуматься, а есть ли ему смысл продолжать биться лысой головой в надежде прошибить бетонную стену печальных традиций и негативных серий, преследующих его на чужбине. И не лучше ли вернуться в лоно родной Ла лиги, где всегда есть шанс успешно перезагрузить тренерскую карьеру.