Белорусский ФК «Неман» не стал подписывать контракт с украинцем В. Путиным

https://static.news.ru/photo/591360ba-6b66-11eb-b8f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клубы белорусской футбольной Высшей лиги продолжают подготовку к новому сезону. В Жодино прошёл традиционный предсезонный товарищеский турнир «Белазовец», в котором в числе прочих команд принял участие гродненский «Неман». Внимание болельщиков привлекло появление в составе «жёлто-зелёных» игрока, значившегося в протоколах как В. В. Путин.

Речь идёт об украинском полузащитнике Викторе Путине, который приехал в Гродно на просмотр. На «Белазовце-2021» он сыграл в двух матчах из трёх, проведя на поле в общей сложности 57 минут и заработав пенальти в игре против «Ислочи» из Минского района. «Неман» занял третье место в группе А, а выиграло турнир — уже в пятый раз — жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Возвращаясь к Путину, отметим, что до турнира он успел также отыграть тайм в контрольном матче против «Минска», не отметившись результативными действиями. В итоге, очевидно, его игровые качества и состояние не убедили тренерский штаб «Немана» — как сообщается на официальном сайте гродненцев, он покинул расположение клуба.

25-летний Виктор Путин — воспитанник киевской школы «Динамо» имени Валерия Лобановского, однако практически вся его карьера прошла в клубах низших лиг Польши. Его последним местом работы был «Белхатув» из второго польского дивизиона — в 21 матче в 2020 году Путин провёл на поле 748 минут и стал автором одной результативной передачи. Без клубной прописки игрок остаётся с июля прошлого года.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера стал главным тренером футбольного клуба «Бари», выступающего в Cерии С (третий по статусу дивизион профессионального футбола Италии).

Каррера сменил на посту наставника «Бари» Гаэатно Аутери. Соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона-2020/21. В случае если клуб поднимется в Серию B, договор автоматически продлевается на следующий сезон.