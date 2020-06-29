В Англии объявили о проекте по увеличению темнокожих тренеров в футболе

https://static.news.ru/photo/e0838656-ba04-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Патрик Виейра Фото: Panoramic/Global Look Press

Английская премьер-лига (АПЛ) , Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) и Английская футбольная лига (EFL) запустили новый проект, направленный на увеличение числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств (BAME) на постоянных тренерских должностях в профессиональных клубах.

Данный проект, который открыт для специалистов любых возрастов, будет обеспечивать до шести тренеров в сезон с 23-месячной интенсивной работой в клубах EFL. АПЛ и PFA совместно профинансировали данную программу, которую планирую запустить с начала сезона-2019/20, сообщает пресс-служба АПЛ.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс отметил важность создания благоприятных условий при вхождении в профессию темнокожих тренеров.

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