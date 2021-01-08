Агент Кокорина рассказал о нежелании футболиста уходить из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/9d9dc8d6-52ae-11eb-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представляющий интересы форварда «красно-белых» Александра Кокорина агент Тимофей Бердышев заявил, что футболист не планирует в ближайшее время покидать столичный «Спартак».

Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришёл сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с «красно-белыми» титул, — рассказал Бердышев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболист не в курсе, проявляли ли к нему интерес какие-то клубы, поскольку другие варианты Кокорина не интересуют. Нападающий может покинуть расположение команды только по инициативе «красно-белых», если представители другого клуба придут в «Спартак» с предложением, тогда «будем все вместе думать».

Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришёл сюда приносить пользу «Спартаку», — заявил Бердышев.

Ранее Championat.com со ссылкой на свои источники написал, что Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках сделки по трансферу полузащитника Матиаса Норманна. Сообщалось, что также есть шанс того, что нападающий перейдёт в клуб «Сочи». Позже руководство «Ростова» заявило, что не собирается покупать Кокорина, а также не рассматривает его переход в рамках трансфера Матиаса Норманна.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в восьми матчах Российской премьер-лиги, забил два гола с пенальти и совершил результативную передачу.

Как писал NEWS.ru, форвард «Ростова» Павел Мамаев побывал в парке аттракционов «Леголенд» вместе со своим давним другом Александром Кокориным. Совместным снимком с отдыха в Дубае поделилась Алана, супруга нападающего «Ростова».