Руководство «Ростова» не планирует приобретать Кокорина

https://static.news.ru/photo/23d786e4-4dc8-11eb-a98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство футбольного клуба «Ростов» не собирается приобретать форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Кроме того, клуб не рассматривает футболиста как часть сделки по переходу хавбека Матиаса Норманна в столичный клуб.

Известно, что в текущем сезоне футболист отыграл в «Ростове» 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч. Контракт игрока истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, забив два гола с пенальти и совершив одну результативную передачу.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил, что клуб попытается вернуть 29-летнего нападающего, который выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт с «сине-бело-голубыми» у спортсмена истекли, после чего на правах свободного агента он перешёл в «Спартак».