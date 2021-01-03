Кокорин может стать игроком «Ростова»

https://static.news.ru/photo/45fdd314-4d9f-11eb-907d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий Александр Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках сделки по трансферу полузащитника Матиаса Норманна. Оказалось, московский «Спартак» очень заинтересован в норвежском игроке.

Один из вариантов сделки, который обсуждают в рамках переговоров стороны, это обмен Норманна на Кокорина с доплатой со стороны «красно-белых», передаёт Championat.com со ссылкой на собственный источник

Вместе с тем, как отмечается, гораздо выше шансы на переход Кокорина в «Сочи».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, забив два гола с пенальти и совершив одну результативную передачу.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил, что клуб попытается вернуть 29-летнего нападающего, который выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт с «сине-бело-голубыми» у спортсмена истекли, после чего на правах свободного агента он перешёл в «Спартак».