Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.

— Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Как думаете, есть ли вероятность того, что чемпионат не возобновится в апреле?

— Всё будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Конечно, такая вероятность существует. И более того, думаю, в апреле турнир и не возобновится.

— Как вообще оцениваете приостановку?

— Это верное решение. Во-первых, когда дело касается здоровья и жизней людей, нужно исключить любой риск. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем потом о чём-то сожалеть. Во-вторых, есть решение Лиги, которому мы, естественно, будем следовать и которое будем выполнять. Играть при закрытых трибунах — это не вариант, потому что футбол для болельщиков. Игра должна быть доступна зрителю.

— Леонид Федун предложил завершить чемпионат, не доигрывая его. Если бы этот вариант приняли, устроило бы «Арсенал» нынешнее положение в турнирной таблице?

— Дело не в том, устроило или не устроило. Как я уже сказал, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но, в принципе, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат. Потому что в таком решении будет гораздо больше логики. Если заканчивать чемпионат после 22 туров, получается, что одни команды сыграли друг с другом по два раза, а другие только по одному. Это не совсем правильно и достаточно абсурдно. И такой вариант всерьёз даже не рассматривался. Понятно, что мы имеем дело с форс-мажором и всякое может быть, но всё-таки нужно доиграть сезон. Что касается мест в таблице, то пока рано говорить об этом. Чемпионат не закончен, а вынужденно приостановлен.

— Понятно, что сейчас главная тема для обсуждения — коронавирус. Как в команде относятся к пандемии?

— Относимся серьёзно и внимательно. Мы провели собрание, наши доктора на общей встрече каждому футболисту объявили, что находятся на связи 24 часа в сутки. Всегда готовы ответить на вопросы и проконсультировать в случае необходимости. На данный момент наши врачи — это главные сотрудники клуба (улыбается). Ребята всё прекрасно понимают. Пока мы дали время перевести команде дух. Игроки будут заниматься по индивидуальным планам, которые они получили. Все будут на связи. Иностранцы остаются на территории России.

— Иностранным игрокам запретили выезжать?

— Да, но они были готовы к этому. В России ситуация на данный момент спокойнее, чем во многих других странах. Лишние перелёты, нахождение в аэропортах сейчас совершенно ни к чему. К тому же никто не воспринимает случившееся как отпуск. Это вынужденная пауза.

— Команда соберётся 1 апреля. Почему приняли такое решение?

— Пока решили так, дальше посмотрим, как будет складываться обстановка.

— В связи с распространением инфекции изменился как-то подход к гигиене?

— Скажем так, усилили правила личной гигиены. Стали чаще мыть руки, например. Не здороваемся рукопожатием. А сейчас ребята вообще не встречаются друг с другом. Стараются меньше выходить на улицу и общаться. Вообще, я уверен, что всё будет нормально, просто необходимо время.

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— Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за то, что на матче 22-го тура болельщики вывесили баннер «Валя — ты просто космос». Как вы считаете, справедливый итог?

— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры. Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Всё хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова — великая женщина.

— Как изменилась команда после зимней паузы? И сильно ли вынужденная приостановка чемпионата скажется на ребятах, если учитывать, что в последних трёх весенних турах в активе «Арсенала» только одна победа над «Сочи»?

— Как скажется пауза, никто не знает. Посмотрим. В принципе, у нас всё в порядке. Тульский «Арсенал» поступательно и планомерно развивается. В позапрошлом году мы были седьмые, в прошлом заняли шестое место и попали в Лигу Европы. Кстати, впервые в истории «Арсенала». Все эти успехи были бы невозможны без губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который очень многое делает для клуба. Также нужно поблагодарить генерального директора Ростеха Сергея Чемезова и главу «Роснефти» Игоря Сечина. Что касается нынешнего чемпионата, то он ещё не закончен, поэтому итоги подводить рано.

— Юрий Лодыгин — в «Арсенале». Как клуб понял, что нуждается в услугах 29-летнего голкипера?

— Перед заключительным матчем первой части чемпионата получил травму Егор Шамов. Соответственно, нам нужно было подписать голкипера, который усилил бы нашу вратарскую линию. Юрий Лодыгин не нуждается в дополнительном представлении. Достаточно сказать, что он выступал за сборную России, имеет опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Достался он нам бесплатно. А самое главное, Юрий очень хотел вернуться в РФ и играть в тульском «Арсенале».

— Ранее появилась информация об интересе тульчан к другому игроку «Зенита» — Юрию Жиркову. Так ли это на самом деле?

— Послушайте, Юрий Жирков — игрок «Зенита». У него действует контракт с клубом. Он играет сейчас за эту команду и успешно защищает её. Я Юру хорошо знаю по «Динамо». Он большой профессионал, очень порядочный человек и сильный игрок.

— Казахстанские клубы отказываются выплачивать зарплату своим футболистам из-за коронавируса. Менеджеры нескольких клубов направили спортсменам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения контракты будут приостановлены. Стоит ли игрокам РПЛ бояться такой же участи в случае ЧС?

— Нет, не думаю. Я знаю, что у нас такого в «Арсенале» точно не будет.