https://static.news.ru/photo/731e67ba-973d-11e9-9562-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спрос граждан России на наличную валюту вырос в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Как сообщается в опубликованном «Вестнике Банка России», спрос россиян на доллары США вырос по отношению к марту на 3% и достиг $2,9 млрд. При этом спрос на евро показал рост на 16%, увеличившись до $1,8 млрд в долларовом эквиваленте.

В структуре совокупного спроса доля доллара США снизилась на три процентных пункта до 60%, доля евро выросла на два процентных пункта, составив 38%.

Как ранее писал News.ru, ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.