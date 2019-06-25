Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила до 7,36%. В предыдущий отчётный период она была равна 7,31%.

Таким образом, рост составил 0,05 процентного пункта.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Вклады в долларах и евро продолжают терять свою привлекательность, особенно депозиты в европейской валюте. Всё дело не в отечественных банках, а в зарубежных, и в ситуации в США и Европе, поясняют эксперты, опрошенные News.ru.