https://static.news.ru/photo/acf57560-9e3a-11e9-8a98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, в таком случае возможно обесценивание нацвалют развивающихся рынков.

Я не могу сказать, что мы полностью от этого изолированы, — отмечает глава ЦБ.

Она добавляет, что регулятор сейчас думает обо всех макропруденциальных мерах, которые могли бы сформировать для России подушку безопасности при наступлении указанных выше событий.

Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.