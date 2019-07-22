Сотрудники банковских отделений и офисов отговаривают пришедших россиян от того, чтобы последние сдавали биометрию. Кредитные организации не видят в этом смысла, опасаясь за безопасность персональных данных клиентов и рост расходов. Об этом рассказывают News.ru сразу три сотрудника крупных банков и представитель одной из ведущих IT-компаний России. Дело в том, что биометрия понадобится и будет востребована весьма небольшим числом населения, поясняют собеседники портала.

Банки пытаются отговаривать россиян от сдачи биометрии — слепков голоса и лица, которые позволяют приобретать финансовые продукты и услуги дистанционно. Тут несколько важных аспектов, рассказывает топ-менеджер банка из топ-50 по активам.

Первый — банк на биометрии не зарабатывает, даже кредитная организация с самыми прогрессивными устройствами снятия слепка голоса и лица, — уточняет собеседник News.ru.

Кроме того, продолжает он, в среднем сдача биометрии в кредитной организации занимает один час. Это происходит, в частности, из-за того, что единая биометрическая система (ЕБС, в которой хранятся слепки голосов и лиц) не всегда принимает те или иные образцы, поэтому люди иногда по 15 раз сдают биометрию, указывает банкир.

Второй аспект — банки не хотят, чтобы через них россияне приобретали финансовые продукты и услуги других кредитных организаций, добавляет собеседник портала. Последним же выгодно наоборот удерживать своих клиентов.

Сбор биометрии также сопряжён с высокими расходами не только на установку соответствующего оборудования, но и обучение сотрудников. Умение снимать слепки голосов и лиц клиентов тоже требует времени и денег, добавляет топ-менеджер банка из первой тридцатки по величине активов.

Сергей Лантюхов/News.ru

Банкам не нужна биометрия, они опасаются за безопасность полученных образцов, да и сами клиенты страшатся подделок голосовых слепков, указывает собеседник News.ru.

Уже были случаи, когда мошенники подделывали голосовые слепки россиян, — отмечает он, не указывая, в каких банках имели место такие ситуации.

Самим клиентам тоже не нужна биометрия, продолжает топ-менеджер банка из топ-30. Во-первых, до сих пор на рынке нет ни одного специального «биометрического» продукта или услуги, например, повышенной ставки по вкладу, открытому через интернет- или мобильный банк. Биометрия станет выгодной только тогда, когда финансовые организации начнут запускать такие продукты и услуги, резюмирует он.

Большинство банков из топ-50, опрошенных News.ru, отказались от официальных комментариев. Центробанк не ответил на вопросы портала о том, известно ли регулятору о существовании практики в кредитных организациях отговаривать россиян от сдачи биометрии, а также о возможном наказании для банков, уличённых в препятствовании сбору биометрии.

Банк поддерживает тренд перехода к инновационным технологиям, заявляет представитель «Русского Стандарта». Количество клиентов банка, сдавших биометрию, заметно растёт, добавляет он, не уточняя, какими темпами и каково количество клиентов, сдавших слепки голоса и лица.

Средний возраст таких клиентов — 25–40 лет, самые активные из них — это молодые люди 25–30 лет, которые особенно живо интересуются всеми современными технологическими новинками и готовы внедрять их в свою жизнь, — рассказывает представитель кредитной организации.

Официально сбор биометрии с россиян в банках стартовал летом 2018 года, с января 2019-го все крупнейшие игроки должны обеспечить не менее 20% своих отделений устройствами для сбора слепков голоса и лица. По данным ЦБ, сейчас собирают биометрию 146 банков из 470, действующих на территории России.