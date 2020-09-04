За неделю спрос на долговые облигации РФ среди иностранцев вырос в 1,5 раза

https://static.news.ru/photo/62cd0780-ef80-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние семь дней иностранные инвесторы увеличили вложения в облигации российских эмитентов почти в 1,5 раза — до $118 млн, а за последние восемь недель объём инвестиций приблизился к полумиллиарду долларов, пишет «Коммерсант».

Дэниел Солтер, глава стратегического анализа рынков акций ИК «Ренессанс Капитал», утверждает, что повышение интереса иностранцев к рынку российского долга связано с тем, что инвесторы сейчас активно скупают облигации развивающихся стран из-за их высокой доходности. По данным EPFR, за прошедшую неделю бонды emerging markets привлекли $3 млрд.

Новый виток популярности вложений в облигации связан с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул на прошлой неделе, который фактически анонсировал сохранение околонулевых ставок в течение нескольких лет, — пишет издание.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев отмечает, что это означает продолжение снижения доходностей евробондов в течение продолжительного времени и, как следствие, рост спроса на российские облигации.

При этом эксперты предупреждают, что ситуация с Навальным ещё не отразилась на российском долговом рынке, в то время как участники рынка прогнозируют, что роль геополитических факторов в ближайшие месяцы вырастет.

Политические события слабо отразились на ценах российских еврооблигаций — сказывается как высокое кредитное качество большинства эмитентов, так и некоторый дефицит бумаг на рынке, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что темпы инфляции в России в августе выросли до 3,6%.